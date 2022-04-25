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Общество

В Городе Спутнике открыли сезон отдыха и развлечений

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Город Спутник - отличное место для отдыха. Погулять по набережной, покататься по тропе здоровья на роликах, велосипеде, самокате, спуститься на воду за рулем катамарана или посмотреть на окрестности с высоты 36 метров из стеклянной кабины колеса обозрения - любой вариант уже возможен. В микрорайоне открылся весенне-летний сезон.

В субботу, 23 апреля, жители и гости Спутника пришли на концерт на фонтанную площадь. Первыми в сезоне в амфитеатре перед зрителями выступила кавер-группа «BalbesЫ» (Балбесы).

«Очень рады выступать на этой сцене, звук отличный, зрители приветливые. Обязательно приедем еще раз», - рассказал солист Юрий Землянский.

Погода порадовала, и на набережной было многолюдно и интересно. Сильных духом проверяли на крепость тренеры «Города развлечений», любители скорости осваивали новые точки проката электросамокатов, по озеру начали плавать знакомые по прошлым сезонам «лебеди» и «спорткары».

Скоро в парке заработают все аттракционы, в акватории поднимут паруса яхты, а у сторонников пеших прогулок по Спутнику появятся новые любимые места.

«Много планов на этот сезон, потому что Городу Спутнику исполняется 15 лет, и мы готовимся радовать жителей весь сезон. Будут концерты, будет кино на открытом воздухе, будут фестивали, а еще мы заканчиваем первую часть работ по открытию нового кольца тропы здоровья», - поделился планами арт-директор парка Игорь Лакодин.

Город Спутник - место, где не бывает скучно.

За событиями в микрорайоне можно следить в разделе «Афиша» на сайте penza-sputnik.ru, а также в официальных аккаунтах Спутника в социальных сетях.

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