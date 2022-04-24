Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 апр 2022|12:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Сухой фонтан и зона торговли: в Пензе обновят сквер Белинского

Печать
Telegram

В Пензе на проект обновления сквера имени Белинского, расположенного напротив областного драматического театра, заложено 3 млн 81 тыс. рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, проект благоустройства подразумевает размещение событийной площадки, зон для пешеходов, тихого отдыха, а также площадки под «размещение нестационарных объектов сезонной торговли».

Также предстоит сделать на месте клумбы сухой фонтан, благоустроить прилегающие к скверу территории, где в дальнейшем могут появиться кафе и магазины. Старые и потерявшие эстетичный вид деревья вырубят, взамен посадят новые, «обладающие выраженными декоративными качествами вне зависимости от смены сезонов года».

Кроме того, необходимо будет по-новому организовать освещение сквера.

Заявки от подрядчиков, готовых заняться проектом реконструкции сквера, ожидают до 13 мая. Предполагается, что работы начнутся 30 мая, а завершатся к 1 сентября.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Что за моду взяли?- в скверах торговые площадки устраивать. Скверы- чтобы отдыхать, свежим воздухом дышать и красотой природы любоваться. Опять все опошлить собираются!

Гость||

Пипец скверу. Зачем в сквере торговля??? Мало что ли магазинов и разливаек по городу? Шашлычников небритых туда еще посадите

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а также площадки под «размещение нестационарных объектов сезонной торговли».
Вот зачем эти лотошники там нужны??? Будет шум и мусор.

Гость||

в первую очередь побольше деревьев уничтожить, это уже стало нормой. Из десяти посаженных прутиков принимается одно, два, скоро в центре будем в противогазах ходить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте