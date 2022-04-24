Сухой фонтан и зона торговли: в Пензе обновят сквер Белинского

24.04.2022 | 11:27

В Пензе на проект обновления сквера имени Белинского, расположенного напротив областного драматического театра, заложено 3 млн 81 тыс. рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, проект благоустройства подразумевает размещение событийной площадки, зон для пешеходов, тихого отдыха, а также площадки под «размещение нестационарных объектов сезонной торговли».

Также предстоит сделать на месте клумбы сухой фонтан, благоустроить прилегающие к скверу территории, где в дальнейшем могут появиться кафе и магазины. Старые и потерявшие эстетичный вид деревья вырубят, взамен посадят новые, «обладающие выраженными декоративными качествами вне зависимости от смены сезонов года».

Кроме того, необходимо будет по-новому организовать освещение сквера.

Заявки от подрядчиков, готовых заняться проектом реконструкции сквера, ожидают до 13 мая. Предполагается, что работы начнутся 30 мая, а завершатся к 1 сентября.