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Общество

Жители Заречного смогут пройти диспансеризацию в праздники

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В майские праздники в Заречном продолжится диспансеризация. Жители города смогут пройти обследование в местной поликлинике по живой очереди.

«2, 3, 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 12:00 пациентов ждут в кабинете медицинской профилактики (№ 203). Здесь зареченцы пройдут осмотр, заполнят анкету, получат направления на необходимые анализы и обследования, которые можно пройти тоже в праздничные дни», - сообщает «Заречье сегодня».

При возникновении вопросов, касающихся диспансеризации, зареченцам посоветовали звонить по телефону 22-22-59 (кол-центр МСЧ-59).

Также известно, что в праздничные дни в поликлинике будут работать вспомогательные кабинеты.

Из-за подъема заболеваемости коронавирусом проведение профилактических обследований в Пензенской области приостанавливали. Возобновили диспансеризацию (в том числе и углубленную - для тех, кто перенес заражение COVID-19) с 2 марта.

Всего в 2022 году профилактическими мероприятиями планируют охватить 462 542 человека, или 52,8% населения области.

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