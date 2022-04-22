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Общество

В Пензенской области ремонтируют дороги регионального значения

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В Пензенской области начали приводить в порядок дороги местного значения.

Трасса Пенза - Шемышейка - Лопатино поделена на три участка. На первом, шестикилометровом, проводится капитальный ремонт, идет обустройство основания дорожного полотна.

На втором участке протяженностью 10 км подрядная организация устраняет пучины. На третьем, длиной 6 км, выполняется фрезерование и устройство выравнивающего слоя, а также началась уже укладка основного слоя асфальтобетона.

На автодороге регионального значения, проходящей через село Алферьевка Пензенского района, на участке длиной 3 км дорожные рабочие устраняют пучины.

«В этом году будет использован асфальтобетон А16, который применяется для устройства верхних и нижних слоев покрытий при новом строительстве и ремонте дорог, улиц с высокой интенсивностью движения автотранспорта», - уточнили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Зачем на западной отличный асфальт срезали

Гость||

Эта дорога требует ремонт давно.Особенно Шемышейка-Лопатино!

Гость||

Особенно требует внимания Шемышейка-Лопатино! Ужасная дорога!

Имя: Гость
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