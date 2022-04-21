В Пензе подземный переход у магазина «Василек» отмыли от граффити

В четверг, 21 апреля, бригада МУП «Пендормост» провела санитарную очистку в пешеходном переходе под оживленной автодорогой на проспекте Победы.
Рабочие не только вымыли стены, но и с помощью специального растворителя ликвидировали граффити, нанесенные уличными художниками.
«Кроме этого, вымыты световые опоры и подпорные стенки, очищены от грязи и мусора лестничные сходы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Переход на проспекте Победы в районе магазина «Василек» неоднократно вызывал нарекания горожан.
Особенно опасным он становится зимой, когда спуск по ступеням превращается в аттракцион. Однако дорожники утверждают, что выметают переход начисто, а грязь и снег заносят на обуви пешеходы.
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Пусть подсохнет и завтра,послезавтра заново оформим.