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Общество

В Пензе подземный переход у магазина «Василек» отмыли от граффити

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В четверг, 21 апреля, бригада МУП «Пендормост» провела санитарную очистку в пешеходном переходе под оживленной автодорогой на проспекте Победы.

Рабочие не только вымыли стены, но и с помощью специального растворителя ликвидировали граффити, нанесенные уличными художниками.

«Кроме этого, вымыты световые опоры и подпорные стенки, очищены от грязи и мусора лестничные сходы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Переход на проспекте Победы в районе магазина «Василек» неоднократно вызывал нарекания горожан.

Особенно опасным он становится зимой, когда спуск по ступеням превращается в аттракцион. Однако дорожники утверждают, что выметают переход начисто, а грязь и снег заносят на обуви пешеходы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Пусть подсохнет и завтра,послезавтра заново оформим.

Гость||

Это называется "Мартышкин труд"

Гость||

Завтра калом нарисую Стрелу любви.

Гость||

За чем отмыли то что 40 лет не ремонтировалось?Может сначало ремонт провести?снова денег нет?а на пропаганду есть?и премии чиновникам?

Имя: Гость
Комментарий:

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