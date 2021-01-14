В Пензе ступени подземного перехода заставляют горожан скользить

14.01.2021 | 21:01

Подземный переход на проспекте Победы пензенцы покоряют: по нему пройти непросто. Во-первых, из-за фактуры ступеней - они скользкие.

«Просто камень такой», - отметила женщина.

Во-вторых, снег вперемешку с солью усиливает эффект скольжения. Некоторые считают, что осадки надо ликвидировать подчистую, чтобы не возникал риск прокатиться по ступеням на пятой точке.

«Никто ничем не занимается», - пожаловался мужчина.

Ответственный за объект сотрудник МУП «Пензадормост» уверен, что нападки необоснованны. Ежедневно переход выметают, но он снова заполняется или грязью, или осадками. Особенно много скапливается в углах ступеней у стены, где поручни. Там чаще всего спускаются или поднимаются.

«Это когда они ходят, ногами снег сюда, а здесь чищено, мы убирали. Ногами носят снег. В основном утром убираем», - рассказала Ольга Николаевна.

Новый год подкинул ей немало работы. Снега вдоволь, чистить приходится много, а сколько ведер соли против гололеда разбросали только на своем участке - не сосчитать.