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Общество

Пензастат: 60% медсестер в регионе трудятся в областном центре

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В преддверии Международного дня медицинской сестры, который отмечается 12 мая, пензенские статистики привели интересные факты.

По предварительным данным (точные будут известны в июле), в 2023 году в Пензенской области численность среднего медицинского персонала, подавляющее большинство которого женщины, составила 13 001 человек - 1 052 на 100 тысяч населения. Это несколько меньше, чем в 2022-м, когда в регионе трудились 13 248 представителей этой профессии (1 063 на 100 тысяч населения).

60% (7 806) из них работают в Пензе. На 100 тыс. горожан приходилось 1 599 медсестер.

Среднемесячная начисленная зарплата среднего медицинского персонала в 2023 году составила 37 680 рублей (в России - 54 686 руб.).

«Обязанности медсестры зависят от должности и специализации. Она выполняет предписания врача, ухаживает за больными, контролирует прием лекарств, делает уколы, готовит больных к операциям, проводит лечебно-профилактические процедуры», - перечислили в Пензастате.

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Источник — фото pixabay.com
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