Пензенцы сообщили о двух пешеходах, пострадавших в ДТП

13.04.2024 | 16:36

В субботу, 13 апреля, пензенцы сообщили в Сети о двух ДТП с участием пешеходов.

Первое случилось на улице Рахманинова. На кадрах видеозаписи и фотоснимках видно, что синий легковой автомобиль въехал в ограждение, отделяющее проезжую часть от газона и пешеходной дорожки, и повалил его. По всей видимости, забор упал на проходившую мимо женщину.

Рядом с машиной на газоне стоит автомобиль такси с включенной аварийной сигнализацией. Место аварии обозначено конусами.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. По сообщениям очевидцев, медики позаботились о пострадавшей женщине.

Еще одна авария случилась на выезде из Пензы - на улице Аустрина, напротив мясокомбината. По словам свидетеля, водитель ВАЗ-2104 сбил пешехода на зебре. Туда также приехала скорая помощь.

Фото № 1, 2, 3, 4, 5 - «Сова Пенза авто», № 6 - кадр из видео «Пенза новости».