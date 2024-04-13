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Происшествия

Пензенцы сообщили о двух пешеходах, пострадавших в ДТП

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В субботу, 13 апреля, пензенцы сообщили в Сети о двух ДТП с участием пешеходов.

Пензенцы сообщили о двух пешеходах, пострадавших в ДТП

Первое случилось на улице Рахманинова. На кадрах видеозаписи и фотоснимках видно, что синий легковой автомобиль въехал в ограждение, отделяющее проезжую часть от газона и пешеходной дорожки, и повалил его. По всей видимости, забор упал на проходившую мимо женщину.

Пензенцы сообщили о двух пешеходах, пострадавших в ДТП

Рядом с машиной на газоне стоит автомобиль такси с включенной аварийной сигнализацией. Место аварии обозначено конусами.

Пензенцы сообщили о двух пешеходах, пострадавших в ДТП

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. По сообщениям очевидцев, медики позаботились о пострадавшей женщине.

Пензенцы сообщили о двух пешеходах, пострадавших в ДТП

Еще одна авария случилась на выезде из Пензы - на улице Аустрина, напротив мясокомбината. По словам свидетеля, водитель ВАЗ-2104 сбил пешехода на зебре. Туда также приехала скорая помощь.

Фото № 1, 2, 3, 4, 5 - «Сова Пенза авто», № 6 - кадр из видео «Пенза новости».

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Источник — видео Сержа, «Сова Пенза авто»
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