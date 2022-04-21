В Кузнецком районе из-за ремонтных работ на время отключат газ

21.04.2022 | 12:00

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Самара» плановых ремонтных работ с 8:00 до 16:00 18 мая будет приостановлено газоснабжение абонентов Кузнецкого района.

Речь идет о таких населенных пунктах, как с. Анненково, ст. Елюзань, с. Махалино, д. Морозовка, с. Нижнедубенск, с. Нижнее Аблязово, с. Радищево, с. Старый Кряжим, с. Сюзюм, ст. Сюзюм, с. Татарская Пенделка, с. Тихменево, с. Тютнярь.