20.04.2022 | 10:25

Вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая России» в региональном парламенте Вадим Супиков провел встречу с активом Железнодорожного района во вторник, 19 апреля.

Участниками мероприятия стали руководители образовательных организаций и сферы культуры, предприятий и учреждений района.

Вадим Супиков отчитался о депутатской деятельности за пятилетний срок и отметил, что за это время проведено 56 приемов граждан, решено 1 237 обращений из 1 258 (это 98%), проведены массовые мероприятия (культурные, спортивные), реализованы образовательные проекты.

Также парламентарий ответил на вопросы, обозначил планы на будущее и поблагодарил актив района за совместную плодотворную работу.