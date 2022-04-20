В сквере «Журавли» высадился трудовой десант

20.04.2022 | 19:11

Утром в сквере «Журавли» появились сотрудники МУПа. Задача представителей «Зеленого хозяйства» - навести чистоту. Дело двигалось быстро, так как была задействована серьезная техника. Но, чтобы довести территорию до совершенства, нужны помощники. Ими стали учащиеся расположенного рядом колледжа и другие волонтеры.

«Мы убираем листву, подметаем дорожки, чистим снег и так далее, собираем мусор в мешки», - сообщила зам. директора Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Вера Вагина.

Можно сказать, что Алена Бондарь - представитель профессиональных помощников, она член волонтерской роты «Боевого братства». В этом апреле девушка участвует не в первой уборке территории. Дома теперь всегда наготове специальный наряд и новые перчатки, ведь планов на весну еще много.

«Мы связывались с администрацией Первомайского района. С ними работать будем на кладбищах. По плану у нас идет Ахунское и Мироносицкое», - пояснила волонтер.

О планах говорила и глава Ленинского района Надежда Москвитина, именно на подведомственной ей территории пройдут главные торжества, посвященные Великой Победе. Пензу нужно успеть привести в порядок до 9 мая.

«Сегодня как раз комиссия с главой администрации города прошла. Мы посмотрели со всеми службами по благоустройству. Где-то подбелить, где-то краситься деревья, скорее всего, будут на магистральных улицах», - рассказала глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Отмечено, что в сквере «Журавли» особого внимания требует фонтан, чаша нуждается в реставрации. К Дню Победы объект должен заработать.