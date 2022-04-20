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Общество

Центру челюстно-лицевой хирургии требуется обновление оборудования

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У девятимесячного Максима позади самый сложный этап операции. У мальчика был порок развития, заключающийся в расщеплении верхней губы и неба. В простонародье такие отклонения называют заячьей губой и волчьей пастью.

Ребенка привезли из Кузнецкого дома малютки в центр челюстно-лицевой хирургии клинической областной больницы имени Бурденко.

«Его прооперировали, сделали двустороннюю хейлоринопластику. Дальше будет проводиться второй этап лечения, это уранопластика - устранение расщелины неба. И третьим этапом - костная пластика альвеолярного отростка», - сообщила детский челюстно-лицевой хирург Ирина Захарова.

Специалисты отмечают увеличение пациентов среди несовершеннолетних. 30% из них приходится на детей-инвалидов. Это ребята с ментальными нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата.

Возможности и квалификация врачей челюстно-лицевого центра позволяют работать с такими особыми пациентами. Раньше подобная помощь оказывалась только в экстренных случаях.

«Они не могут амбулаторно лечиться, не могут долго сидеть в кресле. Соответственно таких детей мы лечим здесь. Им подается наркоз, они вводятся в медикаментозный сон, и благодаря этому мы можем просанировать полость рта», - рассказала детский врач-стоматолог Наталья Жалнина.

«Мы оперируем кисты челюстей, кисты шеи, доброкачественные образования, оказываем помощь при воспалительных и травмах челюстно-лицевой области. Особый уклон - на оказание помощи детям-инвалидам, так как отмечается рост детской инвалидности в России на 2%, а в Пензенской области на 3%», - отметила Ирина Захарова.

Врачи центра постоянно совершенствуются и проходят обучение. Теперь за высокотехнологичной помощью, связанной с челюстно-лицевой хирургией, необязательно ехать в другие регионы и столицу. Единственное, о чем мечтают специалисты, - это обновление соответствующего оборудования, с помощью которого они делают операции. Его срок эксплуатации подходит к концу, а медицина идет вперед семимильными шагами.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Зато у нас храм есть за 14 млд

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Его срок эксплуатации подходит к концу, а медицина идет вперед семимильными шагами.
А теперь санкции. Остается только профессионализм врачей, которые на устаревшем оборудовании будут творить чудеса. Дай Бог вам всем здоровья, счастья родным и близким.

Имя: Гость
Комментарий:

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