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Общество

«Созвездие» - жилой комплекс с космическим уровнем комфорта

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«Созвездие» от «Термодома» сегодня на слуху не только у жителей Пензенской области. Лучший жилой комплекс региона прямо сейчас в рейтинге портала ЕРЗ.

Проект воплощается в центральной части Города Спутника, на берегу озера. Это многоэтажные монолитные и кирпичные дома, в которых представлены разные варианты квартир, но с одинаково удобными условиями для жизни: от функциональных дворов до современной системы «умный дом».

Увидеть «Созвездие» частично можно уже сейчас - первые дома сдаются в этом году. А представить масштаб полностью помогут, например, макеты в специальном выставочном павильоне в парке Спутника, который открыт для свободного посещения в часы работы отдела продаж холдинга «Термодом».

Подробная информация - на сайте termodom-pnz.ru или по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие»: ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие 2» и ООО СЗ «Термодом-инвест», проектные декларации размещены на https://наш.дом.рф.

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