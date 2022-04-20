Пензенцев ждут на акции по раздельному сбору мусора

20.04.2022 | 20:39

Сообщество «ЭКО Пенза» объявляет об очередной волонтерской акции по раздельному сбору бытовых отходов «Это вам не мусор!». Жителей города будут ждать 23 апреля на автомобильной парковке около Центра хореографического искусства (бывший ДК 40 лет Октября), ул. Леонова, 1а.

«Как обычно, мы принимаем пластик с маркировками «1», «2», «4», «5» и «6», металл, стекло, макулатуру. И теперь мы еще принимаем просроченные медикаменты в таблетированной форме на утилизацию», - рассказала координатор сообщества «ЭКО Пенза» Надежда Кузнецова.

Также будут приниматься вещи для эвакуированных из ДНР и ЛНР. Подробная информация об акции «Это вам не мусор!» в интернете в социальных сетях.

«Нас можно найти по адресу pnz_eco. Если вы не разбираетесь в маркировках и ничего не знаете про сортировку мусора, приходите, мы поможем и все расскажем. Вообще мы принимаем вторсырье уже чистое, желательно отсортированное и как можно более компактно смятое», - отметила Надежда Кузнецова.

Акция по раздельному сбору мусора начнется около Центра хореографического искусства в субботу, 23 апреля, в 11:00 и завершится в 14:00.