Сообщество «ЭКО Пенза» объявляет об очередной волонтерской акции по раздельному сбору бытовых отходов «Это вам не мусор!». Жителей города будут ждать 23 апреля на автомобильной парковке около Центра хореографического искусства (бывший ДК 40 лет Октября), ул. Леонова, 1а.
«Как обычно, мы принимаем пластик с маркировками «1», «2», «4», «5» и «6», металл, стекло, макулатуру. И теперь мы еще принимаем просроченные медикаменты в таблетированной форме на утилизацию», - рассказала координатор сообщества «ЭКО Пенза» Надежда Кузнецова.
Также будут приниматься вещи для эвакуированных из ДНР и ЛНР. Подробная информация об акции «Это вам не мусор!» в интернете в социальных сетях.
«Нас можно найти по адресу pnz_eco. Если вы не разбираетесь в маркировках и ничего не знаете про сортировку мусора, приходите, мы поможем и все расскажем. Вообще мы принимаем вторсырье уже чистое, желательно отсортированное и как можно более компактно смятое», - отметила Надежда Кузнецова.
Акция по раздельному сбору мусора начнется около Центра хореографического искусства в субботу, 23 апреля, в 11:00 и завершится в 14:00.
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Потери войск рф на территории украины на 56 день спец операции:
Личный состав 20900 +100 за прошедший день
Танков 815 +13 за прошедший день
Самолетов 171 +2 за прошедший день
вертолетов 150 +0 за прошедший день
Чтобы описать успехи спецоперации РФ на украине нужно два слова. Первое – "провал". Это большой провал российской армии. Они пытались взять Киев за 3 дня, но обосрались их отбросили, теперь они Киев оставили. Они увидели, что взять столицу невозможно, и перегруппировались на восток. Теперь они намерены начать большую операцию на Донбассе чтобы хоть как то скрыть свой позор и сделать хотя бы одну маленькую победу которую можно будет показать на 9 мая . Второе слово – "жестокость", и это еще тяжелее, это то, что российская армия оставила после себя, – это убитые гражданские, разрушенные города, беспорядочная бомбежка.
В свете успехов спецоперации РФ на украине В.В.Путин отказался признать свою ответственность за полный провал спецоперации переложив ее на генералов и фсбешников более 200 сотрудников было уволено и помещено под арест с последущей отправкой в пыточные.
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