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Общество

Пензенцев ждут на акции по раздельному сбору мусора

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Сообщество «ЭКО Пенза» объявляет об очередной волонтерской акции по раздельному сбору бытовых отходов «Это вам не мусор!». Жителей города будут ждать 23 апреля на автомобильной парковке около Центра хореографического искусства (бывший ДК 40 лет Октября), ул. Леонова, 1а.

«Как обычно, мы принимаем пластик с маркировками «1», «2», «4», «5» и «6», металл, стекло, макулатуру. И теперь мы еще принимаем просроченные медикаменты в таблетированной форме на утилизацию», - рассказала координатор сообщества «ЭКО Пенза» Надежда Кузнецова.

Также будут приниматься вещи для эвакуированных из ДНР и ЛНР. Подробная информация об акции «Это вам не мусор!» в интернете в социальных сетях.

«Нас можно найти по адресу pnz_eco. Если вы не разбираетесь в маркировках и ничего не знаете про сортировку мусора, приходите, мы поможем и все расскажем. Вообще мы принимаем вторсырье уже чистое, желательно отсортированное и как можно более компактно смятое», - отметила Надежда Кузнецова.

Акция по раздельному сбору мусора начнется около Центра хореографического искусства в субботу, 23 апреля, в 11:00 и завершится в 14:00.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Потери войск рф на территории украины на 56 день спец операции:

Личный состав 20900 +100 за прошедший день

Танков 815 +13 за прошедший день

Самолетов 171 +2 за прошедший день

вертолетов 150 +0 за прошедший день

Чтобы описать успехи спецоперации РФ на украине нужно два слова. Первое – "провал". Это большой провал российской армии. Они пытались взять Киев за 3 дня, но обосрались их отбросили, теперь они Киев оставили. Они увидели, что взять столицу невозможно, и перегруппировались на восток. Теперь они намерены начать большую операцию на Донбассе чтобы хоть как то скрыть свой позор и сделать хотя бы одну маленькую победу которую можно будет показать на 9 мая . Второе слово – "жестокость", и это еще тяжелее, это то, что российская армия оставила после себя, – это убитые гражданские, разрушенные города, беспорядочная бомбежка.

В свете успехов спецоперации РФ на украине В.В.Путин отказался признать свою ответственность за полный провал спецоперации переложив ее на генералов и фсбешников более 200 сотрудников было уволено и помещено под арест с последущей отправкой в пыточные.

Зеленский присвоил Шойгу звание "Герой Украины" за неоценимый вклад в развал армии рф «Участвуя в системной работе по хищению бюджетных средств, Шойгу способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украины» также Шойгу планируют наградить орденом имени Степана Бандеры и поставить ему памятник на границе с украиной.

Феноменальные успехи войск РФ отмечены в селе Чернобаевка Херсонской области где Всу Разбили Армию Рф Уже в 16 Раз! Netflix намерен снять об этом сериал.

Главный ракетный крейсер РФ «Москва» стоймостью $750 млн совершил героический подвиг в виде уничтожения 2 ракет «Нептун» стоймостью $1 млн каждая ценой собственных потерь, шторм на море не позволил произвести эвакуацию экипажа, корабль и 510 членов экипажа отправились на подводную спецоперацию по денацификации морского дна.

Гость||

Провал плана по мобилизации в РФ вынуждает путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы ещё больше настроить россиян против украинцев.

ФСБ готовит теракт в крупном российском городе с сотнями жертв. Цель - гибель тысяч мирных жителей, в которой можно обвинить Украину, для оправдания последующей мобилизации россиян на войну с Украиной. Таким же образом ФСБ устраивала взрывы в российских домах в 1999 году, чтобы дать повод для начала Второй Чеченской войны.

В Белгороде и Курске уже роют окопы и ведут партизанскую войну“, готовясь, якобы, оборонятся от украинских ДРГ. Вполне возможно, что эти теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск.

https://www.youtube.com/watch?v=_QRILXKkvmo Ордер на арест Путина и трибунал для преступников. Как мир будет судить РФ

https://www.youtube.com/watch?v=4dpDvID8rqg от а до я

https://www.youtube.com/watch?v=pQDFcQwb1Hk Что творит Путин перед выборами / СПЕЦВЫПУСК

Списки убитых и пленных военнослужащих РФ телеграмм канал: ищи своих.

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