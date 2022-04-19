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Общество

В Троицком женском монастыре к Пасхе испекут более 2 000 куличей

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В Троицком женском монастыре в круглосуточном режиме кипит работа. На кухне занимаются приготовлением традиционных пасхальных угощений, без которых праздничный стол в день Светлого Христова Воскресенья представить невозможно.

Начали с выпечки. Всю ночь для нее готовили сдобное тесто, а ближе к утру поместили его в бумажные формы и отправили в современный роторный агрегат на полчаса. И вот очередная партия пасхальных куличей готова. Требуется время, чтобы выпечка остыла. На это обычно уходит не меньше 60 минут.

Чтобы кулич приобрел по-настоящему пасхальный вид, его нужно украсить. В качестве основного декора используется глазурь. Густую кремообразную субстанцию делают из яичных белков и сахара, а перемешивают в миксере. Масса должна быть однородной, чтобы можно было нанести ее ровным слоем.

Процессом приготовления пасхальных угощений в монастыре руководит матушка Магдалина. Только она знает старинные рецепты. Набор продуктов известен всем: мука, молоко, яйца, сливки, сметана, сахар, изюм, ваниль. А вот соотношение - секрет.

«Я пеку куличи почти 25 лет здесь, и каждый раз пробуем, совершенствуем. В этом году, мне кажется, очень вкусные должны быть», - рассказала эконом Троицкого женского монастыря г. Пензы Магдалина.

Кстати, для приготовления используются продукты только с собственного монастырского подворья. Меньше чем за неделю здесь испекут более 2 000 пасхальных куличей. Всем желающим должно хватить.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А зачем они нужны, ботоны же есть!

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