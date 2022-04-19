В думе не уверены, что Пензе нужен бывший санаторий «Солнышко»

19.04.2022 | 16:27

Судьбу бывшего детского санатория «Солнышко» обсудили депутаты Пензенской городской думы во вторник, 19 апреля.

Несколько лет назад санаторий был признан аварийным и прекратил свою деятельность, а сам объект передали в областную собственность. Теперь регион передает его обратно муниципалитету.

Один из депутатов эмоционально сообщил, что на данный момент от здания осталась «груда кирпича».

«Если этот проект реализуют, восстанавливать придется за бюджетные средства», - предупредил он.

В качестве варианта можно использовать «Солнышко» как объект для дальнейшей реализации. Участок охотно купят желающие реконструировать здание или построить новое. В таком случае бюджет не потеряет, а приобретет деньги.

«Нам безвозмездно передают участок в хорошем районе. Никто нас не может заставить восстанавливать это здание. Да, наверно, мы его перепродадим и выручим не один миллион рублей», - высказал точку зрения глава города Владимир Мутовкин.

Мнения разделились, и депутаты решили до сессии, которая состоится в конце апреля, досконально изучить, принимать или не принимать бывший санаторий в городскую собственность.

«Непринятие данного решения по факту подвесит этот вопрос. Принимать его в собственность, безусловно, нужно», - предупредила депутатов начальник управления муниципального имущества города Мария Почевалова.

Судьба объекта определится на сессии гордумы.

Санаторий «Солнышко» перестал принимать детей с января 2019 года, когда обнаружилось, что здание изношено на 50%. Учреждение перестало соответствовать нормативам, которые установил Минздрав РФ.

Какое-то время прорабатывался вопрос создания на базе «Солнышка» детского сада с оздоровительным уклоном. Воплощения план так и не получил.