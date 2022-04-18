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Общество

Школа в Спутнике - ключевой объект для региона

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Строительство новой школы в Городе Спутнике находится на особом контроле в правительстве Пензенской области, а сам объект является ключевым.

Об этом шла речь на рабочем совещании, которое прошло на стройплощадке в Спутнике в понедельник, 18 апреля.

Встречу провел первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. Он обратил внимание на то, что регион взял на себя обязательство ввести школу в эксплуатацию в июле 2023 года.

«Эта школа на сегодня является ключевым объектом для Пензенской области. Причина простая: население Города Спутника стремительно растет, в основном здесь проживают молодые семьи. И конечно, мы должны создавать максимальные условия, чтобы дети учились рядом с домом, в комфортной и доступной школе с замечательным оборудованием. Если мы эту задачу выполним, жители будут нам благодарны», - рассказал Олег Ягов.

Первый зампред правительства также отметил, что всем задействованным в реализации проекта нужно относиться к работе максимально ответственно.

Ранее на сессии Законодательного собрания губернатор Олег Мельниченко сообщил, что новая школа в Городе Спутнике, рассчитанная на 2 425 мест, будет самой большой в области, а ее строительство является одним из масштабных проектов в сфере регионального образования.

Работы по возведению второй школы в Городе Спутнике ведет строительный холдинг «Термодом».

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