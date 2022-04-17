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Общество

COVID-19 в регионе: заболеваемость в первой половине апреля

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В Пензенской области в первой половине апреля выявили 2 957 случаев коронавирусной инфекции. Это на 12 632 меньше, чем за тот же период марта (15 589).

В апреле в регионе продолжали наблюдать снижение суточного количества инфицированных. В первые дни выявляли около 280 случаев, 14-го и 15-го числа зафиксировали 169 и 164 заразившихся соответственно.

В первой половине месяца медики выписали 7 819 пациентов (28 657 - за аналогичный период марта). Ежесуточно сообщалось в среднем о 520 пензенцах, справившихся с вирусом.

За 15 дней апреля в области зарегистрировали 104 смерти от коронавирусной пневмонии, это на 104 меньше, чем в первой половине марта.

Улучшение эпидемической ситуации позволило отменить в регионе ряд ограничений, однако масочный режим по-прежнему нужно соблюдать. В региональном управлении Роспотребнадзора прогнозируют, что использовать средства индивидуальной защиты, вероятно, придется до конца сезона ОРВИ, однако не исключено, что и дольше - из-за возможного распространения нового штамма «стелс-омикрон».

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Гость||

Мордотряпки не отменят? 90% посетителей магазинов ходят без мордотряпки. Можно озолотить бюджет и всех чинодральников с ментами

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