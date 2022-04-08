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Общество

В РПН ответили, до каких пор будет действовать масочный режим

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Пензенцы продолжают высказывать возмущение по поводу сохранения масочного режима и штрафов для тех, кто его не соблюдает.

По мнению некоторых пользователей, число заражений коронавирусом снижается, на кассах в магазинах и на входе в торговые центры использовать средства индивидуальной защиты уже не просят. Но на штраф все равно можно нарваться.

«Может, уже хватит?» - пишут горожане в соцсетях.

На один из подобных комментариев, размещенных на странице PenzaInform.ru во «ВКонтакте», ответил представитель регионального управления Роспотребнадзора.

«Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе остается напряженной, число ежесуточно заболевших - более 200, и это достаточно высокие цифры. Поэтому необходимо продолжать профилактические мероприятия для сохранения положительной динамики по снижению заболеваемости.

Специалисты прогнозируют, что масочный режим будет действовать до конца сезона ОРВИ, но может быть сохранен и дальше в связи с распространением нового штамма «стеллс-омикрон», который является еще более контагиозным (заразным. - Прим. ред.) по сравнению со штаммом «омикрон», - говорится в сообщении РПН.

Режим повышенной готовности действует в Пензенской области до 30 апреля включительно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Разогнать рпн!

Пусть своим делом займутся, а не масками.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. Но на штраф все равно можно нарваться.
Вот где собака поганая порылась?

Штраф - наше всё!!!

Гость||

До морковкина заговения это все будет, тьфу!

Гость||

Высшая каста даже из-за бугра привозит не заразный ковид...

Гость||

Контагиозный у нас только идиотизм на местах при корыте, вон как разнесло нач рпн, все ковид проклятый!

Гость||

《Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе остается напряженной, число ежесуточно заболевших - более 200, и это достаточно высокие цифры.》

А по другим простудным статистику дайте, там мож больше, но по этому поводу не истерят

Гость||

При Сталине их бы расстреляли, как врагов народа.

Гость||

Гость писал(a):

масочный режим введённый Мельниченко
Масочный режим введён Поповой на федеральном уровне.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 (в редакции от 15.11.2021)

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах»

Гость||

Пока не подавимся этими масками. РПН пофик. Все эти поповыголиковы, работают на воз. Воз работает на запад. Вот и ответ

Гость||

Ну у Москвы есть тестикулы, чтобы отменить масочный режим, не дожидаясь Поповой. А у нас тестикул, очевидно, нет. Пока с Москвы не скажут - сами не сделаем.

Мы же сами снижающееся число госпитализаций не видим, нам надо, чтобы с Москвы сказали.

Гость||

до каких пор будут распылять заразу с самолётов вы в небо посмотрите всё небо в полосах причём которые долго не исчезают а превращаются в огромные шлейфа замтивая всё небо

люди нас травят

Гость||

Гость писал(a):

до каких пор будут распылять заразу с самолётов вы в небо посмотрите всё небо в полосах причём которые долго не исчезают а превращаются в огромные шлейфа замтивая всё небо

люди нас травят

Тебе мозг с концами потравили.

Гость||

Гость писал(a):

всё небо в полосах
ты чо куришь ? С палёнки, и то так не вштыривает.

Гость||

Всё это рпн, работает против страны. Когда надо в людях единство воспитывать, они каждый день народ мутят.

Гость||

Гость писал(a):

Ну у Москвы есть тестикулы, чтобы отменить масочный режим, не дожидаясь Поповой.
Ты дурачок. Постановление Поповой может отменить только Попова. Даже если в Пензенской области губернатор под корень отменит режим повышенной готовности обязанность носить маски сохранится.

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Имя: Гость
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