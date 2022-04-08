В РПН ответили, до каких пор будет действовать масочный режим

08.04.2022 | 17:53

Пензенцы продолжают высказывать возмущение по поводу сохранения масочного режима и штрафов для тех, кто его не соблюдает.

По мнению некоторых пользователей, число заражений коронавирусом снижается, на кассах в магазинах и на входе в торговые центры использовать средства индивидуальной защиты уже не просят. Но на штраф все равно можно нарваться.

«Может, уже хватит?» - пишут горожане в соцсетях.

На один из подобных комментариев, размещенных на странице PenzaInform.ru во «ВКонтакте», ответил представитель регионального управления Роспотребнадзора.

«Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе остается напряженной, число ежесуточно заболевших - более 200, и это достаточно высокие цифры. Поэтому необходимо продолжать профилактические мероприятия для сохранения положительной динамики по снижению заболеваемости.

Специалисты прогнозируют, что масочный режим будет действовать до конца сезона ОРВИ, но может быть сохранен и дальше в связи с распространением нового штамма «стеллс-омикрон», который является еще более контагиозным (заразным. - Прим. ред.) по сравнению со штаммом «омикрон», - говорится в сообщении РПН.

Режим повышенной готовности действует в Пензенской области до 30 апреля включительно.