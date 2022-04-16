Пензенцам советуют резать мясо на отдельной доске и мыть куриные яйца

16.04.2022 | 15:04

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области в преддверии теплого сезона напомнили о сальмонеллезе - острой кишечной инфекции. Бактерию могут содержать в себе некоторые продукты, и при употреблении их в пищу происходит заражение.

«Самым мощным резервуаром различных типов сальмонелл, в том числе наиболее патогенных для человека, являются птицы. Сальмонеллы обнаруживают не только в мясе и внутренних органах птиц, но и в яйцах. Обнаружить такое непросто: зараженная птицепродукция не меняет ни запах, ни цвет, ни вкус», - предупреждает пресс-служба ведомства.

Чтобы избежать заболевания, специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности:

- тщательно проваривать или прожаривать блюда из мяса, птицы, фарша, а также куриные яйца (у них предварительно следует вымыть скорлупу);

- для разделки сырого мяса иметь отдельный нож и разделочную доску, которые ни в коем случае не использовать для нарезания готовых продуктов (колбасы, хлеба, овощей), после окончания работы - тщательно промывать;

- сырые продукты в контейнерах или пакетах хранить отдельно от готовых, не допуская их соприкосновения.

Безусловно, не следует пренебрегать личной гигиеной и перед едой мыть руки с мылом.

«Специфической профилактики сальмонеллеза у человека не существует. Поэтому единственный способ обезопасить себя - быть бдительным», - напомнили в РПН.