В Пензенской области не отменят региональные выплаты на детей

15.04.2022 | 11:59

На сессии Заксобра, состоявшейся в пятницу, 15 апреля, губернатор Олег Мельниченко сообщил, что с введением новой меры поддержки семьям с детьми не прекращаются выплаты из бюджета Пензенской области.

С 1 апреля устанавливается ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет малоимущим семьям. Размер ее будет зависеть от критериев нуждаемости.

Ранее планировалось с введением новой выплаты отменить детское пособие на третьего и последующих детей в возрасте от 3 до 16 лет (560 рублей) и сократить срок выплаты пособий малоимущим семьям (364 рубля). Однако этот проект был пересмотрен.

«Выплата, которая вводится, пойдет в плюс к той, которая на сегодняшний день есть на территории региона. Я знаю, было очень много споров на эту тему - оставлять или не оставлять выплату, чтобы сократить нагрузку на бюджет. Но дети - не та сфера, где можно сокращать нагрузки. Поэтому региональную выплату мы отменять не будем», - заявил Мельниченко.

Министр труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан доложил, что право на новую выплату имеет 43 791 ребенок. В 2022 году потребность в средствах составит 3 млрд 537 млн 810 тыс. рублей.

В связи с тем, что федеральное софинансирвание составляет 92%, по прогнозам расходы региональной казны на эти цели составят 283 млн 20 тыс. рублей.

«В настоящее время перераспределены бюджетные ассигнования в размере 94 млн 330 тыс. рублей, что покроет трехмесячную потребность в предоставлении данной меры поддержки», - сообщил Качан.

Депутаты приняли законопроект единогласно.