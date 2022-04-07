В Пензе ради выплат детям от 8 до 17 лет перенесли сессию Заксобра

07.04.2022 | 10:25

В Пензенской области требуется срочно внести изменения в местное законодательство, чтобы привести его в соответствие федеральному. Вопрос касается новых выплат, предназначенных малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Из-за этого следующая, 50-я сессия регионального парламента перенесена на более ранний срок.

«Сроки скорректированы в связи с необходимостью внесения изменений в действующий Закон Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим детей». Законопроект, разработанный во исполнение Указа Президента РФ от 31.03.2022 № 175, депутаты рассмотрят 15 апреля текущего года», - пояснили в пресс-службе Заксобра.

В Пензенской области получателями нового пособия, по предварительным подсчетам, станут более 42 тысяч детей. Его размер будет зависеть от дохода семьи и в 2022 году составит 5 201 руб., 7 801,5 руб. или 10 402 руб. (то есть 50, 75 или 100% от региональной величины прожиточного минимума на ребенка).

На эти цели из областного бюджета планируется направить дополнительно более 281 млн руб.

Подать заявление на получение выплат можно с 1 мая, а расчет произведут с 1 апреля.