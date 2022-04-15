Пензенским детям дали мастер-класс по квиллингу и скрапбукингу

15.04.2022 | 20:41

В городской библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина на полках появились шедевры, сделанные из бумаги, - букеты цветов, украшенные открытки. Исключительно ручная работа - плоды деятельности Ирины Вяцковой.

«Квиллинг - это бумагокручение: берем небольшие полосочки диаметром 3 миллиметра и делаем из них соответствующие лепесточки, потом - цветы, а затем оформляем в композицию. Скрапбукинг - это изготовление коробочек, открыток, тетрадок и их декорирование», - рассказала мастер декоративно-прикладного творчества Ирина Вяцкова.

Она работает заведующей читальным залом библиотеки и возглавляет клуб «Волшебный мир квиллинга» - учит юных пензенцев декоративно-прикладному творчеству. Очередное занятие совпало с открытием ее персональной выставки.

«Мы на самом деле очень рады, что модельная библиотека - это место, где можно не только взять новую книжку, но и научиться чему-то интересному и красивому. Здесь безбарьерная среда, кружки могут посещать как нормотипичные дети, так и особенные ребята. Для нас очень важно, что творчество, интеллектуальное и нравственное развитие стало доступно для всех», - отметила методист Централизованной библиотечной системы г. Пензы Елена Лобанкина.

На занятиях Ирины Вяцковой ждут и взрослых. Мастера на творческих уроках смогут обменяться опытом.