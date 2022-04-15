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Общество

Пензенским детям дали мастер-класс по квиллингу и скрапбукингу

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В городской библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина на полках появились шедевры, сделанные из бумаги, - букеты цветов, украшенные открытки. Исключительно ручная работа - плоды деятельности Ирины Вяцковой.

«Квиллинг - это бумагокручение: берем небольшие полосочки диаметром 3 миллиметра и делаем из них соответствующие лепесточки, потом - цветы, а затем оформляем в композицию. Скрапбукинг - это изготовление коробочек, открыток, тетрадок и их декорирование», - рассказала мастер декоративно-прикладного творчества Ирина Вяцкова.

Она работает заведующей читальным залом библиотеки и возглавляет клуб «Волшебный мир квиллинга» - учит юных пензенцев декоративно-прикладному творчеству. Очередное занятие совпало с открытием ее персональной выставки.

«Мы на самом деле очень рады, что модельная библиотека - это место, где можно не только взять новую книжку, но и научиться чему-то интересному и красивому. Здесь безбарьерная среда, кружки могут посещать как нормотипичные дети, так и особенные ребята. Для нас очень важно, что творчество, интеллектуальное и нравственное развитие стало доступно для всех», - отметила методист Централизованной библиотечной системы г. Пензы Елена Лобанкина.

На занятиях Ирины Вяцковой ждут и взрослых. Мастера на творческих уроках смогут обменяться опытом.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Денег дайте, а энтот букинг буржуйский засуньте себе в любое место, на выбор

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Квиллинг - это бумагокручение: берем небольшие полосочки диаметром 3 миллиметра и делаем из них соответствующие лепесточки, потом - цветы, а затем оформляем в композицию. Скрапбукинг - это изготовление коробочек, открыток, тетрадок и их декорирование», - рассказала мастер декоративно-прикладного творчества Ирина Вяцкова.
Все расходники для этого кручения стоят безумных денег, особенно опосля известных событий, умники показушный!

Гость||

И что что все расходники стоят денег? Мастеркласс бесплатный.

Гость||

Так много компаний которые приглашают на бесплатные экскурсии с мастеркласс. Почему пишут только об одной?

Гость||

В деньги нужно не давать а зарабатывать

Имя: Гость
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