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Общество

Коронавирус в области: за сутки выявили менее 170 заразившихся

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В Пензенской области за сутки выявили 169 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в четверг, 14 апреля.

48 человек госпитализировали.

В суточную статистику вошли Пенза (58 новых случаев), Сердобский (26), Кузнецкий (15), Мокшанский (12) районы, ЗАТО Заречный (9), Нижнеломовский, Никольский, Сосновоборский (по 6), Наровчатский (5), Бессоновский, Шемышейский (по 4) районы.

По 3 случая подтвердилось в Бековском, Городищенском, Малосердобинском районах, по 2 - в Каменском и Пачелмском, по 1 - в Спасском, Земетчинском, Иссинском, Колышлейском и Пензенском.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 182 414 случаев коронавируса. 175 260 пациентов выздоровели (+221 выписали за сутки), 5 587 скончались (+7).

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Какой вирус Путин ого отменил все деньги на фронт

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