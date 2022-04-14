Коронавирус в области: за сутки выявили менее 170 заразившихся

14.04.2022 | 13:30

В Пензенской области за сутки выявили 169 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в четверг, 14 апреля.

48 человек госпитализировали.

В суточную статистику вошли Пенза (58 новых случаев), Сердобский (26), Кузнецкий (15), Мокшанский (12) районы, ЗАТО Заречный (9), Нижнеломовский, Никольский, Сосновоборский (по 6), Наровчатский (5), Бессоновский, Шемышейский (по 4) районы.

По 3 случая подтвердилось в Бековском, Городищенском, Малосердобинском районах, по 2 - в Каменском и Пачелмском, по 1 - в Спасском, Земетчинском, Иссинском, Колышлейском и Пензенском.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 182 414 случаев коронавируса. 175 260 пациентов выздоровели (+221 выписали за сутки), 5 587 скончались (+7).