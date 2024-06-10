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Общество

Обнародован график работы детских поликлиник в Пензе 12 июня

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В Пензе обнародовали график работы сети детских поликлиник в День России, который отмечается в среду, 12 июня.

Как предупреждается в телеграм-канале ГБУЗ «Городская детская поликлиника», накануне праздника, 11-го числа, рабочий день будет сокращен на час. 12 июня педиатры и процедурные кабинеты примут пациентов с 8:00 до 14:00.

В этот день записаться к врачу через контакт-центр «122» (цифра 4) или по номеру 990-130 можно также с 8:00 до 14:00.

12-го числа в стране объявлен выходной день, накануне жители Пензенской области будут работать на час меньше.

Следующий праздничный нерабочий день будет только в понедельник, 4 ноября.

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