Гроза, ветер и град: прогноз погоды на 15 июня

14.06.2024 | 22:00

В субботу, 15 июня, в Пензенской области ожидаются жара, гроза, ветер и град. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем температура воздуха поднимется до +29...+31.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 14 метров в секунду. На фоне переменной облачности пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

«В предстоящий период существенных изменений не ожидается. Близость атмосферных фронтов станет причиной выпадения в отдельных районах грозовых дождей, временами - с порывистым ветром и, возможно, с градом. Также продолжится вынос жаркого воздуха, что будет способствовать сохранению высоких температур», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

15 июня в народном календаре - Вьюн Зеленый. Согласно приметам, солнечный день предвещает теплое лето и хороший урожай, а дожди - перемены в погоде.