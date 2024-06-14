Сетевое издание|18+|Пятница|14 июн 2024|23:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Гроза, ветер и град: прогноз погоды на 15 июня

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 15 июня, в Пензенской области ожидаются жара, гроза, ветер и град. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов, днем температура воздуха поднимется до +29...+31.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 14 метров в секунду. На фоне переменной облачности пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

«В предстоящий период существенных изменений не ожидается. Близость атмосферных фронтов станет причиной выпадения в отдельных районах грозовых дождей, временами - с порывистым ветром и, возможно, с градом. Также продолжится вынос жаркого воздуха, что будет способствовать сохранению высоких температур», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

15 июня в народном календаре - Вьюн Зеленый. Согласно приметам, солнечный день предвещает теплое лето и хороший урожай, а дожди - перемены в погоде.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте