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Общество

В Пензенской области выросло число случаев рака

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В Минздраве Пензенской области подвели итоги диспансеризации населения за 5 месяцев текущего года. За этот период на осмотре у врачей побывали более 280 тыс. жителей 18 лет и старше.

Почти 15 тыс. человек, прошедших обследование, впервые узнали о наличии у них заболевания. В их числе 6 тыс. с болезнями кровообращения, 953 - с сахарным диабетом, 712 - с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы.

Рак впервые обнаружили у 360 человек.

«В этом году за 5 месяцев было выявлено на 70 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Пензенской области Ирина Пузракова.

Благодаря маммографии у 64 пензячек впервые выявили рак молочной железы, у 52 из них заболевание диагностировали на ранней стадии, что увеличивает вероятность излечения. Колоноскопия и исследование кала на скрытую кровь помогло обнаружить колоректальный рак у 47 жителей области. Определение уровня ПСА (необходимо для диагностики рака предстательной железы. - Прим. ред.) позволило установить наличие опухоли у 43 мужчин, у 37 из них – на ранней стадии. 13 случаев рака шейки матки выявили благодаря исследованию мазка с поверхности шейки матки, у 11 пациенток болезнь диагностировали на ранней стадии.

Как сообщили в минздраве, основными факторами, которые повышают риск развития у пензенцев различных хронических заболеваний, по-прежнему остаются нерациональное питание (35% осмотренных), низкая физическая активность (30%), повышенный уровень холестерина (27%), а также ожирение (16,6%).

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Источник — фото областного минздрава
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