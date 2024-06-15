Пензенцам не стоит ждать возвращения троллейбуса № 1

15.06.2024 | 11:03

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра, обеспокоенный судьбой одного из маршрутов общественного транспорта.

Речь идет о троллейбусах № 1, которые в начале мая исчезли с городских улиц. В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» объяснили, что это произошло в связи с выходом из строя тяговой подстанции, питающей контактную сеть в микрорайоне Север.

Пензенца такое положение дел не устроило.

«Почему на троллейбусном маршруте № 1 не используют троллейбусы с автономным ходом? Ведь по контракту маршрут обслуживают только 2 машины и только по будням. Если бы по будням на линию троллейбусного маршрута № 1 выходили 2 автономных троллейбуса, это не создало бы проблем для других маршрутов. Проблемы возникают из-за безразличного отношения к маршруту № 1», - высказал он свою точку зрения.

По его мнению, даже 2 машин с автономным ходом, перевозящих пассажиров до окончания ремонта подстанции, недостаточно.

«Надеюсь, троллейбусный маршрут № 1 продолжит работать», - завершил горожанин свое обращение.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» ответили на редакционный запрос.

«Троллейбусные маршруты работают по расписанию, установленному государственным контрактом. Существующее расписание и количество транспортных средств, задействованных для обслуживания троллейбусного маршрута № 1, соответствуют уровню пассажиропотока. В связи с выходом из строя тяговой подстанции, питающей контактную сеть в микрорайоне Север, движение троллейбусов по маршруту № 1 «Пл. Жукова» - «Ул. Северная» в настоящее время не представляется возможным», - говорится в ответе.

В организации также добавили, что все новые троллейбусы марки УТТЗ задействованы на маршрутах № 2, 9 и 105. В связи с капитальным ремонтом тепломагистрали на улице Циолковского они используют автономный ход.