Сетевое издание|18+|Суббота|15 июн 2024|12:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам не стоит ждать возвращения троллейбуса № 1

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра, обеспокоенный судьбой одного из маршрутов общественного транспорта.

Речь идет о троллейбусах № 1, которые в начале мая исчезли с городских улиц. В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» объяснили, что это произошло в связи с выходом из строя тяговой подстанции, питающей контактную сеть в микрорайоне Север.

Пензенца такое положение дел не устроило.

«Почему на троллейбусном маршруте № 1 не используют троллейбусы с автономным ходом? Ведь по контракту маршрут обслуживают только 2 машины и только по будням. Если бы по будням на линию троллейбусного маршрута № 1 выходили 2 автономных троллейбуса, это не создало бы проблем для других маршрутов. Проблемы возникают из-за безразличного отношения к маршруту № 1», - высказал он свою точку зрения.

По его мнению, даже 2 машин с автономным ходом, перевозящих пассажиров до окончания ремонта подстанции, недостаточно.

«Надеюсь, троллейбусный маршрут № 1 продолжит работать», - завершил горожанин свое обращение.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» ответили на редакционный запрос.

«Троллейбусные маршруты работают по расписанию, установленному государственным контрактом. Существующее расписание и количество транспортных средств, задействованных для обслуживания троллейбусного маршрута № 1, соответствуют уровню пассажиропотока. В связи с выходом из строя тяговой подстанции, питающей контактную сеть в микрорайоне Север, движение троллейбусов по маршруту № 1 «Пл. Жукова» - «Ул. Северная» в настоящее время не представляется возможным», - говорится в ответе.

В организации также добавили, что все новые троллейбусы марки УТТЗ задействованы на маршрутах № 2, 9 и 105. В связи с капитальным ремонтом тепломагистрали на улице Циолковского они используют автономный ход.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте