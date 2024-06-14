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Общество

Пензенцы поучаствуют во Всероссийском молебне о Победе

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В Пензе ждут прибытия чудотворной иконы Божией Матери XVI века, чтобы принять участие во Всероссийском молебне о Победе.

«Общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери началось 6 мая в Москве. Новообретенная чудотворная святыня посетит более 50 городов России за 4 месяца - с мая по август», - рассказали в информационном отделе Пензенской епархии.

Торжественная встреча иконы состоится в Спасском кафедральном соборе 20 июня в 20:30. Молебен о Победе сразу же проведет митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Затем он возглавит всенощное бдение и литургию, которая начнется в полночь.

Святыня пробудет в Пензе 2 дня - до 19:00 22 июня. Далее чудотворный образ отправится в Ульяновск.

«Московский список Казанской иконы Божией Матери - икона русских побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Именно через эту икону после трехдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков», - рассказали в епархии.

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