Прокуратура выявила нарушение сроков ремонта Мокшанской больницы

08.06.2024 | 13:28

Прокуратура Мокшанского района выявила недостатки в ходе ремонта районной больницы, который проводится по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

В учреждении здравоохранения идет капитальное обновление хирургического отделения гинекологического корпуса. При выездной проверке сотрудники надзорного органа установили нарушение сроков выполнения работ.

В соответствии с условиями госконтракта, заключенного районной больницей и ООО «Стройсервис-2001», процесс должен быть завершен 30 июня 2024 года. Однако подрядчик не соблюдает график, а руководство медицинского учреждения, в свою очередь, не проводит претензионную работу и не контролирует ход исполнения договора.

«По итогам проверки прокуратура района внесла главному врачу Мокшанской районной больницы представление, которое находится на рассмотрении. Выполнение условий контракта поставлено на контроль», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее прокуратура Октябрьского района Пензы установила, что строительство школы в Заре ведется недостаточными темпами. Управлению капитального строительства Пензы объявлено предостережение.