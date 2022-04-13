В Пензенской области зарегистрировали 140 случаев гриппа

13.04.2022 | 09:39

В Пензенской области на минувшей неделе, с 4 по 10 апреля, зарегистрировали 2 450 случаев ОРВИ. Это на 18,5% меньше, чем на предыдущей (3 006).

Данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что доля заболевших детей - 18,5%. Суммарная заболеваемость ОРВИ в области на 39,2% ниже эпидемического порога.

В Пензе за неделю к медикам обратилось 1 279 человек (1 406 - с 28 марта по 3 апреля).

Относительно высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями наблюдается в Шемышейском, Каменском, Башмаковском, Мокшанском, Камешкирском районах, Пензе и Городищенском районе.

С начала эпидсезона в регионе зафиксировали 140 случаев гриппа. На вирус А(H3N2) приходится 11,9% от общего числа, на А несубтипированный - 23,3%, на В - 2,5%.