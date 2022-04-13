В Пензе вожатые готовятся к открытию загородных лагерей

13.04.2022 | 21:28

Меньше двух месяцев осталось до открытия загородных лагерей. У вожатых - напряженный период учебы. В доме детского творчества № 1 идут занятия по подготовке к самому ответственному этапу - организационному. От первой встречи зависит и создание коллектива, и эмоциональное состояние ребят в течение всей смены.

Структурное подразделение ДДТ № 1 - лагерь «Строитель». По традиции большинство его выпускников работают вожатыми. Михаил Савельев почти каждое лето там отдыхал и уверен, что станет отличным старшим другом для детей. Трудиться будет усердно, дисциплинировано, ответственно и с улыбкой на лице.

В «Строителе» - три смены, каждая - тематическая. Первая называется «Вокруг света»: ребята станут изучать культуру и традиции разных народов.

«Вторая смена посвящена человеческим ценностям, она будет называться «Детский институт времени». Ребята за смену изучат те ценности, которые были в разные исторические эпохи. Третья смена - современной направленности, посвящена медиаграмотности, будет называться «Медиакэмп», - рассказала методист дома детского творчества № 1 г. Пензы Галина Молева.

Первая смена стартует 7 июня и продлится 21 день. Планируется, что в каждой смогут отдохнуть более 400 детей, предполагается 12 отрядов, в каждом - по двое вожатых.

Пока что молодые педагоги посещают курсы и специальные занятия, узнают, как с первой встречи расположить к себе ребят и дать им понять: лагерь - это их дом, пусть даже на короткое время.