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Общество

В Пензе в очереди за путевками в лагерь стоят более 8 000 человек

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В 2022 году на организацию летнего отдыха детей из бюджета Пензы планируют потратить 129 млн 745 тыс. рублей. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Олег Денисов на заседании комиссии гордумы.

За счет бюджетных средств отдохнут и оздоровятся 15 926 юных жителей областного центра, 1 247 из них за городом. Пребывание в лагерях 4 295 пензенских школьников оплатят частично родители, частично - областная и городская казна.

Смена будет длиться 21 день, а не 14, как это было в 2020-м и 2021-м (из-за пандемии коронавируса).

Депутаты поинтересовались, сколько человек на данный момент стоят в очереди на получение путевок. Денисов ответил, что более 8 000.

«У нас так бывает, что в итоге сдают путевки. Не все лагеря популярны, поэтому родители по тем или иным причинам отказываются от отдыха детей, когда дело доходит до определения лагеря и смены», - отметил замглавы администрации Пензы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Цифры с потолка что ли брали?

Как так возможно:

-penzainform.ru писал(a):

За счет бюджетных средств отдохнут и оздоровятся 15 926
penzainform.ru писал(a):
на данный момент стоят в очереди на получение путевок. Денисов ответил, что более 8 000.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пребывание в лагерях 4 295 пензенских школьников оплатят частично родители, частично - областная и городская казна.
И вот это вот что?

Гость||

Колхозные чинуши даже объяснить нормально не могут

Гость||

В путевке уже есть лагерь и смена, отказаться от путевки на стадии выбора лагеря и смены - это чушь, которую нормальный человек даже не разберет. Если родителей не устраивают предложенные варианты, они просто не подписывают договор.

Гость||

Не все лагеря популярны...Так сделайте, создайте условия, чтобы все лагеря были популярны и путевки не будут сдавать... Работать надо, а не заседать, одни заседания.

Имя: Гость
Комментарий:

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