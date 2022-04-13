В Пензе в очереди за путевками в лагерь стоят более 8 000 человек

13.04.2022 | 14:59

В 2022 году на организацию летнего отдыха детей из бюджета Пензы планируют потратить 129 млн 745 тыс. рублей. Об этом в среду, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Олег Денисов на заседании комиссии гордумы.

За счет бюджетных средств отдохнут и оздоровятся 15 926 юных жителей областного центра, 1 247 из них за городом. Пребывание в лагерях 4 295 пензенских школьников оплатят частично родители, частично - областная и городская казна.

Смена будет длиться 21 день, а не 14, как это было в 2020-м и 2021-м (из-за пандемии коронавируса).

Депутаты поинтересовались, сколько человек на данный момент стоят в очереди на получение путевок. Денисов ответил, что более 8 000.

«У нас так бывает, что в итоге сдают путевки. Не все лагеря популярны, поэтому родители по тем или иным причинам отказываются от отдыха детей, когда дело доходит до определения лагеря и смены», - отметил замглавы администрации Пензы.