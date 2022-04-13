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Общество

В Пензе снизится число подростков, которые смогут поработать летом

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В среду, 13 апреля, на заседании комиссии Пензенской городской думы обсудили вопрос летней занятости несовершеннолетних.

Как рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков, в этом году хотят трудоустроить 180 подростков.

Это меньше, чем в 2021-м, когда работало 208 несовершеннолетних. Все они состояли на учете в комиссии ПДН.

«Ни один из них за время летней занятости не совершил противоправных деяний», - отметил Владислав Чесноков.

Сокращение числа подростков, которые смогут поработать, Чесноков объяснил тем, что увеличилась минимальная оплата труда.

«Это неплохие деньги. Теперь подростки будут получать «грязными» 7 000 рублей. Плюс центр занятости будет добавлять 3 000», - добавил он.

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