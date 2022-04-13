Молодой сосновоборский медик поплатился за лихачество за рулем

13.04.2022 | 11:56

24-летний уроженец Сосновоборского района едва не лишился части зарплаты из-за привычки превышать скорость.

Молодой человек трудится в красной зоне больницы в Московской области. Жизнь ему внезапно осложнили 38 штрафов о нарушении скоростного режима, общая сумма которых составила около 60 000 рублей. Их он не торопился уплачивать.

В итоге по месту регистрации лихача возбудили исполнительные производства. Судебные приставы обратили взыскания на заработную плату медика.

«Чтобы не допустить огласки перед работодателем за свои деяния на дороге, молодой человек поспешил освободить себя от статуса должника, оплатив всю сумму долга единовременно», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФССП России.

Ранее сообщалось о 42-летнем жителе Кузнецкого района, который задолжал двум своим детям свыше 400 000 рублей алиментов. Мужчина решил избежать встречи с судебным приставом, спрятавшись под одеялом.