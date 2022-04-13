Сетевое издание|18+|Среда|13 апр 2022|21:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Чемпионка России по флористике научила пензенцев создавать букеты

Печать
Telegram

Чемпион России по флористике научила пензенцев создавать пасхальные букеты и композиции. Анастасия Шехерина приехала из Москвы специально на мастер-класс. Опыт дизайнера показывает: для того чтобы порадовать себя или друзей накануне Светлого Воскресения, денег много не потребуется - можно использовать подручный материал, а вот фантазию придется напрячь. Особенно теперь, когда из-за санкций многих привычных для флористов растений уже не достать или что-то сильно подорожало.

«Почему-то нам запретили зелень. Если у нас очень много материала, то мы работаем, у нас все есть, а как только не хватает, мы должны включить голову и найти замену. И не только замену, а, может, сделать еще лучше», - отметила чемпионка России по флористике Анастасия Шехерина.

Живых цветов для эконом-вариантов флорист предлагает брать немного, а потом в ход идут верба, ветки, перья, скорлупа от яиц. Звучит довольно странно, но в умелых руках несочетаемые, казалось бы, компоненты превращаются в необычные композиции.

«Каркас - из веточек березы. Все ветки уходят в воду, через пару дней все почки раскроются и еще один уровень появится на букете. Когда мы его дарим, видим, что внутри. Через несколько дней букет поменяет облик, и мы будем видеть зеленый купол. Раскрывающиеся почки, зеленая листва - прекрасный символ весны», - рассказала Анастасия Шехерина.

Она выиграла чемпионат России по флористике в 2017 году и теперь мечтает поехать на состязания дизайнеров мирового уровня.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте