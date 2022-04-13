Чемпионка России по флористике научила пензенцев создавать букеты

13.04.2022 | 20:51

Чемпион России по флористике научила пензенцев создавать пасхальные букеты и композиции. Анастасия Шехерина приехала из Москвы специально на мастер-класс. Опыт дизайнера показывает: для того чтобы порадовать себя или друзей накануне Светлого Воскресения, денег много не потребуется - можно использовать подручный материал, а вот фантазию придется напрячь. Особенно теперь, когда из-за санкций многих привычных для флористов растений уже не достать или что-то сильно подорожало.

«Почему-то нам запретили зелень. Если у нас очень много материала, то мы работаем, у нас все есть, а как только не хватает, мы должны включить голову и найти замену. И не только замену, а, может, сделать еще лучше», - отметила чемпионка России по флористике Анастасия Шехерина.

Живых цветов для эконом-вариантов флорист предлагает брать немного, а потом в ход идут верба, ветки, перья, скорлупа от яиц. Звучит довольно странно, но в умелых руках несочетаемые, казалось бы, компоненты превращаются в необычные композиции.

«Каркас - из веточек березы. Все ветки уходят в воду, через пару дней все почки раскроются и еще один уровень появится на букете. Когда мы его дарим, видим, что внутри. Через несколько дней букет поменяет облик, и мы будем видеть зеленый купол. Раскрывающиеся почки, зеленая листва - прекрасный символ весны», - рассказала Анастасия Шехерина.

Она выиграла чемпионат России по флористике в 2017 году и теперь мечтает поехать на состязания дизайнеров мирового уровня.