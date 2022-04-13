Банк «Кузнецкий» вошел в топ-50 медиарейтинга российских банков

13.04.2022 | 10:07

Компания «Медиалогия» составила медиарейтинг российских банков за февраль 2022 года, основываясь на базе СМИ системы «Медиалогия». В ней на данный момент более 74 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Период исследования - с 1 по 28 февраля 2022 года.

По результатам анализа, «Кузнецкий» вошел в топ-50 банков РФ по количеству упоминаний в СМИ, заняв 41-е место.

Банк занял данную позицию благодаря сообщению о том, что на домене МСП.РФ начала функционировать цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства, которая разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития. Сейчас на этой федеральной платформе всего восемь банков-партнеров, в том числе и банк «Кузнецкий».

Рейтинг можно посмотреть по ссылке.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.