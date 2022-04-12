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Общество

Вадим Супиков проверил работу мобильного пункта тестирования ГТО

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Во вторник, 12 апреля, вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков совместно с заместителем министра физической культуры и спорта Эдуардом Копыловым посетили мобильный пункт тестирования норм ГТО на базе ФОКа школы № 32.

Возрождение комплекса ГТО по всей России началось по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2014 году и было активно поддержано в Пензенской области.

За это время к выполнению комплекса присоединилось почти 76 тысяч человек, из них более 17 тысяч пензенцев получили знаки отличия.

«Комплекс «Готов к труду и обороне» направлен на формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения, пропаганду физической культуры и спорта - эти задачи созвучны партийному проекту «Детский спорт». И фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании будет оказывать поддержку развитию движения на территории Пензенской области», - отметил Вадим Супиков.

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