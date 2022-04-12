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Общество

Прокуратура выявила 137 нарушений прав больных детей

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В учебных заведениях, реализующих программы инклюзивного образования, прокуратура выявила многочисленные нарушения прав детей-инвалидов и школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательные организации не имели пандусов, не были оснащены оборудованием и носителями информации, в том числе для звукового и зрительного дублирования. В некоторых нарушалось противопожарное и санитарно-эпидемиологическое законодательство.

В 2021 году в Башмаковском районе по искам прокурора 11 образовательных учреждений были оснащены информационными мнемосхемами для инвалидов по зрению.

В марте 2022 года выяснилось, что в школе № 1 города Белинского, где учатся 4 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 7 инвалидов, не соблюдается порядок проведения обследований и составления паспорта доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов. Схожие нарушения выявлены и в других районах.

Так, медицинский кабинет башмаковского детсада «Ручеек», который посещают 27 детей с ограниченными возможностями здоровья и 2 ребенка-инвалида, не соответствовал стандарту оснащения.

По исковым заявлениям прокурора Городищенского района поставлено необходимое оборудование в школьные медкабинеты в Городище, Чаадаевке, Верхней и Нижней Елюзани, Старых Турдаках, Канаевке, Архангельском. В школе № 1 села Средняя Елюзань не хватало учебников для второклассников и девятиклассников с умственной отсталостью. Кроме того, необходимо разработать индивидуальную программу обучения ребенка, имеющего тяжелое нарушение речи, которая на момент прокурорской проверки отсутствовала.

В учреждениях образования Земетчинского района, расположенных в райцентре и селах Большая Ижмора, Ушинка, Красная Дубрава, Салтыково и Пашково, по адаптированной программе учатся 36 школьников, их них 26 нуждаются в коррекции со стороны учителя-дефектолога. Однако в штатных расписаниях школ эта единица отсутствует, нет и совместителей.

В пензенской школе № 47 к занятиям с детьми с ограниченными возможностями здоровья в качестве учителя-логопеда было допущено лицо, не обладающее специальными познаниями.

Также в Пензе многочисленные недостатки (в том числе нарушались требования стандартов образования) выявлены в школе № 30, где учатся инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья со всего областного центра, а также в центре образования № 1, который оказывает образовательные услуги детям, находящимся на длительном лечении в медицинских учреждениях круглосуточного пребывания. В частности, в центре образования 6 детям, нуждающимся в помощи дефектолога и логопеда, она не оказывается из-за отсутствия ставок специалистов.

В филиале № 1 пензенского детсада № 129 отсутствовали индивидуальные адаптированные образовательные программы для воспитанников с нарушением слуха и задержкой психического развития, логопедические группы переполнены, не было дефектолога и сурдопедагога.

«Всего в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья в ходе проверки прокурорами выявлено 137 нарушений закона. Внесено 79 представлений, принесено 9 протестов, предъявлено 23 иска, 1 должностное лицо привлечено к административной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прокуратура выявила 137 нарушений прав больных детей
Стесняюсь спросить. Сколько нарушений прав взрослых инвалидов выявила прокуратура? Сколько в этой связи внесено представлений, принесено протестов, предъявлено исков и привлечено к административной ответственности должностных лиц?

Гость||

В СОШ №27 все в порядке? В классах с инклюзией учат по программе для детей-инвалидов всех: и здоровых детей и с ОВЗ. В итоге уровень образования у детей здоровых очень низкий.

Гость||

Ненавижу школу 27,лживую директриссу и прочих там приживалок. Они только по телевизору верещат,какие они добрые,рады всем,все там у них для инвалидов... А по факту только себе выгоду ищут. Впрочем,как и большинство. Но эти реально ущемляют права инвалидов

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