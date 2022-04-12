Пензенцы разошлись во мнениях о предстоящем отключении отопления

12.04.2022 | 18:59

Дневник наблюдений не только за самочувствием, но и погодой (вернее, за температурой воздуха за окном) ведет Всеслав Паук. От среднесуточных показателей зависит подача отопления в жилые дома, указал подкованный в жилищно-коммунальных вопросах пенсионер с улицы Суворова.

«Сегодня пятый день 8 градусов, то есть последний день по 354-му постановлению правительства. Пора отключать», - отметил житель дома № 168 на ул. Суворова.

Режим проветривания жилищ в последние несколько дней на пике популярности у горожан. Многие сетовали на жару в квартирах и горячие батареи. Объяснение этому дал начальник Управления ЖКХ г. Пензы. По словам Анатолия Синичкина, с прошлой пятницы, 8 апреля, ресурсоснабжающие организации подавали в систему теплоноситель - 95 градусов. Подобные температурные испытания проводят под занавес отопительного сезона.

«Постановление вступает в силу с 13 апреля, и с того же дня всех отключают: и здравоохранение, и образование - всех», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Анатолий Синичкин.

«Жарко очень, пора отключать. Холод, может, и будет, но уже день-два - и все. Так что пора отключить», - аргументировала пенсионерка.

«Я считаю, что у кого дети, будет плохо», - заявила женщина.

«Мне бы всегда чтобы они были отключены. Я люблю, чтобы было холодно», - призналась горожанка.

«А я люблю тепло», - возразила пензячка.

Такие разговоры ведут из года в год. На всех угодить не получается. Для того чтобы поддерживать комфортную для себя температуру, некоторые ставят вентили на батареях, однако такая поквартирная регулировка на сумму в квитанции за отопление не влияет. Платят все.

«Дорого, но сейчас все дорого, время такое», - пояснила прохожая.

Зима-2021/2022 была относительно ровной в части отопления. Шквала жалоб от населения на холодные батареи не было, а вот претензии к компаниям, которые после проведения работы не восстановили благоустройство, есть.

«Все разрытия, которые были в зимний период, должны до 1 мая устранить», - рассказал Анатолий Синичкин.

В Заречном к отключению отопления приступили 11 апреля, а с 13-го батареи станут остывать и в домах жителей Кузнецка.