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Общество

Пензенцев просят не поджигать траву и не бросать стеклянные емкости

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В Пензе управление по делам ГОЧС напоминает, что весной самой частой причиной обширных пожаров становится горящая трава. Она может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или брошенной спички.

Пензенцев просят проявлять сознательность и соблюдать элементарные правила безопасности: не сжигать сухую траву и мусор вблизи кустов, деревьев, построек, не оставлять горящий костер без присмотра, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям баловаться с огнеопасными предметами.

Также следует очистить от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.

В лесу нельзя оставлять самовозгораемый материал и стеклянную посуду, которая в ясную погоду может сфокусировать солнечные лучи и воспламенить сухую траву.

«Оказавшись свидетелем природного пожара, сообщите об этом по телефонам: 01 (со стационарного), 101 или 112 (с мобильного)», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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