Сетевое издание|18+|Понедельник|11 апр 2022|11:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жители села Наровчат выступили против закрытия бассейна

Печать
Telegram

Жители Наровчата обратились к губернатору с просьбой о помощи. По их словам, в селе хотят закрыть бассейн «Жемчужина».

Сообщение оставили под постом главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году в связи с ремонтными работами бассейн был открыт для плавания только с февраля. Наши дети с удовольствием посещают секцию по плаванию, младшие из них только стали учиться плавать без жилетов. Как нам было объявлено, бассейн закрывают в связи с окончанием отопительного сезона», - говорится в обращении.

Наровчатцы посетовали, что в других районах области бассейны работают круглогодично, но почему-то в их селе содержание сооружения в течение всех 12 месяцев признано неактуальным.

Для выяснения ситуации корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ» связался с заведующим «Жемчужиной».

По его словам, бассейн будет работать.

«Пока трудно сказать, как организуем. Но после окончания отопительного сезона я не стану сливать воду. Сейчас мы ищем решения вопроса с теплом. Возможно, это займет месяц», - отметил заведующий.

Он добавил, что с 2008-го бассейн никогда не работал летом, воду сливали уже 1 апреля. В этом году так делать не будут.

«Любой желающий сможет прийти и поплавать», - заявили редакции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Какой вам бассейн плуги, вот барахтайтесь в болоте с пиявками

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте