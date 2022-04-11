Жители села Наровчат выступили против закрытия бассейна

11.04.2022 | 10:46

Жители Наровчата обратились к губернатору с просьбой о помощи. По их словам, в селе хотят закрыть бассейн «Жемчужина».

Сообщение оставили под постом главы региона в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году в связи с ремонтными работами бассейн был открыт для плавания только с февраля. Наши дети с удовольствием посещают секцию по плаванию, младшие из них только стали учиться плавать без жилетов. Как нам было объявлено, бассейн закрывают в связи с окончанием отопительного сезона», - говорится в обращении.

Наровчатцы посетовали, что в других районах области бассейны работают круглогодично, но почему-то в их селе содержание сооружения в течение всех 12 месяцев признано неактуальным.

Для выяснения ситуации корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ» связался с заведующим «Жемчужиной».

По его словам, бассейн будет работать.

«Пока трудно сказать, как организуем. Но после окончания отопительного сезона я не стану сливать воду. Сейчас мы ищем решения вопроса с теплом. Возможно, это займет месяц», - отметил заведующий.

Он добавил, что с 2008-го бассейн никогда не работал летом, воду сливали уже 1 апреля. В этом году так делать не будут.

«Любой желающий сможет прийти и поплавать», - заявили редакции.