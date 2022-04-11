В регионе зарегистрировали менее 200 новых случаев коронавируса

11.04.2022 | 13:31

В понедельник, 11 апреля, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

Всего за последние 24 часа в регионе зарегистрировано 189 случаев инфекции. Аналогичный показатель фиксировался 1 и 6 января, когда выявили 184 и 182 заразившихся соответственно.

Больше всего новых пациентов прибавилось в Кузнецком районе (39) и Пензе (35). Также в суточную статистику вошли Мокшанский (21 инфицированный), Земетчинский (14), Шемышейский (10), Пензенский (9), Башмаковский (8), Каменский, Колышлейский районы, ЗАТО Заречный (по 6), Иссинский (5), Нижнеломовский (4), Бессоновский, Наровчатский, Пачелмский (по 3) районы.

По два случая подтвердили в Спасском, Бековском, Белинском, Камешкирском, Малосердобинском, Сосновоборском районах, по одному - в Городищенском, Лунинском, Неверкинском, Сердобском и Тамалинском.

За сутки госпитализировали 32 человека.

Общее количество заражений в регионе достигло 181 879. С начала эпидемии медики сообщили о 174 403 выздоровлениях (+263 за сутки). Коронавирус унес жизни 5 565 жителей области (+6).