Сетевое издание|18+|Понедельник|11 апр 2022|14:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В регионе зарегистрировали менее 200 новых случаев коронавируса

Печать
Telegram

В понедельник, 11 апреля, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

Всего за последние 24 часа в регионе зарегистрировано 189 случаев инфекции. Аналогичный показатель фиксировался 1 и 6 января, когда выявили 184 и 182 заразившихся соответственно.

Больше всего новых пациентов прибавилось в Кузнецком районе (39) и Пензе (35). Также в суточную статистику вошли Мокшанский (21 инфицированный), Земетчинский (14), Шемышейский (10), Пензенский (9), Башмаковский (8), Каменский, Колышлейский районы, ЗАТО Заречный (по 6), Иссинский (5), Нижнеломовский (4), Бессоновский, Наровчатский, Пачелмский (по 3) районы.

По два случая подтвердили в Спасском, Бековском, Белинском, Камешкирском, Малосердобинском, Сосновоборском районах, по одному - в Городищенском, Лунинском, Неверкинском, Сердобском и Тамалинском.

За сутки госпитализировали 32 человека.

Общее количество заражений в регионе достигло 181 879. С начала эпидемии медики сообщили о 174 403 выздоровлениях (+263 за сутки). Коронавирус унес жизни 5 565 жителей области (+6).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

За сутки госпитализировали 32 человека.
Они думали ковид как простудка.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

(+6).
Привет Жирику.

Гость||

Отменяй маски, Олег!

Гость||

Гость писал(a):

Они думали ковид как простудка.
Нет, они интенсивно прививались, по примеру жирика.

Гость||

Гость писал(a):

Отменяй маски, Олег!
Маски должна отменять Анька.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 (в редакции от 15.11.2021)

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах»

Гость||

Стухли ваши сводки, не канает уже, всем по-фигу!

Гость||

Гость писал(a):

Нет, они интенсивно прививались, по примеру жирика.
Жирик считай и не прививался. Коктейль разных вакцин его и погубил.

Гость||

Гость писал(a):

Стухли ваши сводки, не канает уже, всем по-фигу!
Раз пофигу не тявкай тут!

Гость||

Жирик умер не от вируса и не от прививок. Просто от старости

Гость||

Гость писал(a):

Жирик умер не от вируса и не от прививок. Просто от старости
Просто нужно было экспериментальное лечение применить. И вообще в этой ЦКБ уровень медицины не соответствует пафосу и статусу этого учреждения. Кстати. В ЦКБ продолжает лежать Горбачёв.

Гость||

теперь то уш точно пора бесполезные маски отменять.

Кстати эти маски даже не являются СИЗ !!!

Гость||

Гость писал(a):

Раз пофигу не тявкай тут!
это неведомая химия из вакцинок тебя лаять заставляет?

Гость||

Гость писал(a):

Кстати эти маски даже не являются СИЗ !!!
Твои больные фантазии. В соответстсвии с

ГОСТ Р 58396-2019 медицинская маска является средством индивидуальной защиты.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте