В Кузнецке на остановках разместят график движения маршруток

09.04.2022 | 11:27

В Кузнецке на каждой остановке общественного транспорта разместят расписание движения с указанием телефона диспетчерской службы.

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил представителям СМИ начальник отдела городского хозяйства Евгений Костюньков. По его словам, график уже разработан.

Заместитель директора ООО «Кузнецкая транспортная компания» Наиля Хакимова добавила, что количество жалоб на несоблюдение режима движения маршруток, особенно в вечерние часы, связано со снижением пассажиропотока.

Расписание маршрутов, которое обязаны будут соблюдать водители, поможет решить эту проблему.

«Успешный опыт работы общественного транспорта по расписанию апробирован на маршрутах № 4, 10а и 2а», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.