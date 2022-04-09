Сетевое издание|18+|Суббота|9 апр 2022|12:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке на остановках разместят график движения маршруток

Печать
Telegram

В Кузнецке на каждой остановке общественного транспорта разместят расписание движения с указанием телефона диспетчерской службы.

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил представителям СМИ начальник отдела городского хозяйства Евгений Костюньков. По его словам, график уже разработан.

Заместитель директора ООО «Кузнецкая транспортная компания» Наиля Хакимова добавила, что количество жалоб на несоблюдение режима движения маршруток, особенно в вечерние часы, связано со снижением пассажиропотока.

Расписание маршрутов, которое обязаны будут соблюдать водители, поможет решить эту проблему.

«Успешный опыт работы общественного транспорта по расписанию апробирован на маршрутах № 4, 10а и 2а», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Успешный опыт работы общественного транспорта по расписанию
Был апробирован еще в СССР. Но тогда общественный транспорт был для людей, а не выгоды перевозчиков.

Гость||

разместят, а соблюдать будут пассажиры

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте