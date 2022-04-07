В Заречном бордюры восстановят после «варварской» зимней уборки

В Заречном назвали ответственных за восстановление благоустройства во дворах и сроки проведения работ. Ответ был дан на странице главы города Олега Климанова во «ВКонтакте».
«В конце зимы при очистке от снега и льда применялась новая техника с огромными ковшами. Снег убирался варварскими методами. Тракторист будто задался целью сломать как можно больше деревьев. Он набирал полный ковш снега и льда, поднимал ковш на максимальную высоту, подъезжал к дереву и сваливал на него всю эту массу, ломая и ветки, и стволы», - рассказал местный житель.
Снег с газонов счищали в кучи, которые до сих пор таят.
«При этом разрушался дерновый слой газона. Раньше в городе такого никогда не было. Трактор имел на ноже резину и снег убирался до бордюра, не разрушая его. Этой зимой многие бордюры повреждены», - обратил внимание мужчина.
Представители регионального правительства напомнили, что уборкой придомовых территорий занимаются управляющие компании (собственными силами или привлеченной техникой).
«Учитывая крупные объемы снега в этом году, очистить дворовые территории «мягкими ножами» не представлялось возможным. К сожалению, учитывая стесненные условия, могут повреждаться зеленые насаждения и бордюры, которые восстанавливаются управляющими компаниями после окончания зимнего сезона», - добавили в пресс-службе.
Жалобы на качество работ принимают по телефону 60-86-54 (отдел администрации Заречного по вопросам развития ЖКХ).
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Эх, щас бы поменять зимние бордюры на летние... Да куда там, измельчали руководители, нет уж былого масштаба...