В Заречном бордюры восстановят после «варварской» зимней уборки

07.04.2022 | 08:29

В Заречном назвали ответственных за восстановление благоустройства во дворах и сроки проведения работ. Ответ был дан на странице главы города Олега Климанова во «ВКонтакте».

«В конце зимы при очистке от снега и льда применялась новая техника с огромными ковшами. Снег убирался варварскими методами. Тракторист будто задался целью сломать как можно больше деревьев. Он набирал полный ковш снега и льда, поднимал ковш на максимальную высоту, подъезжал к дереву и сваливал на него всю эту массу, ломая и ветки, и стволы», - рассказал местный житель.

Снег с газонов счищали в кучи, которые до сих пор таят.

«При этом разрушался дерновый слой газона. Раньше в городе такого никогда не было. Трактор имел на ноже резину и снег убирался до бордюра, не разрушая его. Этой зимой многие бордюры повреждены», - обратил внимание мужчина.

Представители регионального правительства напомнили, что уборкой придомовых территорий занимаются управляющие компании (собственными силами или привлеченной техникой).

«Учитывая крупные объемы снега в этом году, очистить дворовые территории «мягкими ножами» не представлялось возможным. К сожалению, учитывая стесненные условия, могут повреждаться зеленые насаждения и бордюры, которые восстанавливаются управляющими компаниями после окончания зимнего сезона», - добавили в пресс-службе.

Жалобы на качество работ принимают по телефону 60-86-54 (отдел администрации Заречного по вопросам развития ЖКХ).