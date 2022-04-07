«Сферум» приглашает школьников к участию в конкурсе медиапроектов

07.04.2022 | 13:26

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», созданная компаниями VK и «Ростелеком», объединяет более 3,2 млн пользователей по всей стране. Пользоваться «Сферумом» можно через мобильное приложение для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

«Сферум» - это групповые видеоконференции, позволяющие дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников; чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами; сообщества школ - закрытые группы, куда можно приглашать учителей, родителей и учеников; трансляции, которые одномоментно может просматривать неограниченное число зрителей.

Теперь у юных пензенцев есть возможность принять участие в открытом чемпионате медиапроектов среди школьных команд, о старте которого объявляет «Сферум».

В конкурсе могут участвовать школьники всех классов - начального, среднего и старшего звена. Они должны представить творческие концепции на актуальные темы с описанием проблемы и способами ее решения.

Проектом может стать план продвижения школы, информационный канал, новостной сайт, подкаст или сообщество в «Сферуме», посвященное социально важной и значимой для школы и ее сообщества теме, в любом доступном формате, который наилучшим образом раскроет проблему.

Проекты принимаются до 22 апреля. С 25-го по 29-е число жюри, в состав которого войдут представители «Сферума», эксперты онлайн-академии SchoolMovie и онлайн-школы Geek School, проведут оценку работ. Финалисты будут защищать свои медиакейсы 13 мая. Для оформления заявки команда должна заполнить анкету регистрации. Подробные условия участия - на сайте «Сферума» https://prof-sferum.ru/mediacases.

Финалисты получат сертификаты и дипломы, приглашения на образовательные мероприятия в сфере медиа, а также цифровую технику, необходимую для реализации проекта.

«Мы открываем чемпионат для проектов любого формата. Например, вы хотите запустить подкаст об экологической ситуации в вашем регионе. Объясните, как просветительские лекции и интервью с экспертами помогут донести до аудитории важность раздельного сбора мусора. Ваша цель - это ощутимые и измеримые итоги такого проекта, его эффект, а «Сферум» - удобная площадка для такого начинания», - прокомментировал генеральный директор компании «Цифровое образование», разработчик платформы «Сферум» Рубен Акопов.