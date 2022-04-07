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Общество

Названы районы области с наиболее опасной паводковой обстановкой

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В Пензенской области весенней паводок прогнозируется в первой-второй декаде апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В зоны возможного затопления (подтопления) могут попасть 77 населенных пунктов в 23 муниципальных образованиях, 18 070 домов с населением 50 189 человек, 16 социально значимых объектов.

Также в опасной зоне могут оказаться 73 участка автодорог местного значения общей протяженностью 61,12 км, 13 автомобильных мостов, 1 участок железной дороги протяженностью 1,868 км, 12 объектов экономики (в том числе 1 потенциально опасный), 73,768 км линий связи, 77,328 км линий электропередачи, 1 трансформаторная подстанция, 48,179 км газопроводов.

Наиболее сложная обстановка может сложиться в Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Мокшанском, Наровчатском, Нижнеломовском, Сосновоборском, Шемышейском, Белинском, Тамалинском, Малосердобинском, Сердобском районах.

На случай эвакуации людей в области предусмотрены 175 резервных пунктов временного размещения для 88 474 человек. В Пензе в реестр таких пунктов включены 108 образовательных заведений, лечебно-профилактическое учреждение и гостиницы. В общей сложности в них можно разместить 73 350 человек.

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Гость||

Что, прям так вот всех дурачков смоет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В зоны возможного затопления (подтопления) могут попасть 77 населенных пунктов в 23 муниципальных образованиях, 18 070 домов с населением 50 189 человек, 16 социально значимых объектов.
Надо переселить людей и запретить строительство жилых домов.

Гость||

реки надо очищать, работать земснарядами, рубить кустарники, с моря погоду не надо ждать.

Гость||

Кому нравится жить в зоне паводка как на фото?

Имя: Гость
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