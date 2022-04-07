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Общество

Детский омбудсмен рассказала о психологических ловушках при разводе

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В четверг, 7 апреля, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о том, какое влияние на детей оказывают конфликты между разведенными родителями.

Так, к омбудсмену обратилась мать трехлетней девочки, которой потребовалась помощь в непростой ситуации.

«У отца ребенка другая семья, и после проведения дней встречи дома у отца у дочери начинается истерика из-за того, что ее принуждают называть новую жену отца мамой. Девочка боится такого давления», - обрисовала ситуацию Елена Столярова.

Женщине помогли подготовить заявление в суд на изменение порядка общения отца с дочерью.

Другая жительница региона попросила разобраться в ситуации с 12-летним сыном, который после развода родителей по взаимному согласию остался жить у отца, но в последнее время отказывается от общения с матерью (как личного, так и по телефону).

«Провела по их просьбе встречи отдельно с мамой, отдельно с отцом и отдельно с мальчиком. По итогам этих встреч было видно, что сын любит и отца, и мать. Но они загнали ребенка в психологическую ловушку. Он боится обидеть отца, если будет общаться с мамой, он обижен на маму, что она не живет с папой», - пояснила Елена Столярова.

Она уточнила, что оба родителя завели новые семьи и не понимают, какую глубокую травму уже нанесли и продолжают наносить своему ребенку.

«Встреча сына и мамы состоялась. Она была очень короткой. Все смешалось в душе мальчика - и слезы обиды, и желание увидеть маму, и страх обидеть папу. Невозможно простить слезы ребенка из-за неспособности родителей оставаться родителями. Перестали быть супругами - постарайтесь оставаться родителями», - обратилась к пензенцам детский омбудсмен.

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Гость||

Эта советчица преклонного возраста сама-то была замужем? А дети есть? Когда уже она на отдых пойдёт и перестанет нести чепуху!

Гость||

Советница по правам ребенка, про детские проблемы из журнала Voge узнала? Детей воспитывают взрослые, а не на оборот! Ребенок не может знать истиной причины развода родителей и ему это не надо. Он должен жить в любящей семье, которая может его поставить на ноги

Гость||

Гость писал(a):

Детей воспитывают взрослые, а не на оборот!
Ты не прав, дурилло.

Имя: Гость
Комментарий:

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