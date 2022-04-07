Более трети пензенцев назвали свое здоровье хорошим

07.04.2022 | 11:36

Каждый третий житель Пензенской области считает, что у него хорошее или очень хорошее здоровье. Это следует из данных Пензастата, опубликованных во Всемирный день здоровья, 7 апреля.

«Для оценки состояния здоровья населения страны, выявления проблем в области здравоохранения и принятия соответствующих решений необходима детальная, углубленная информация, которая собирается посредством выборочных специальных статистических обследований населения», - пояснили в Пензастате.

В сентябре 2021 года в регионе была собрана информация о 1 192 респондентах (141 из них - дети в возрасте до 14 лет). Граждане старше 15 лет высказались о состоянии своего здоровья так:

- 36,9% - «хорошее» и «очень хорошее»;

- 51,2% - «удовлетворительное»;

- 11,6% - «плохое» и «очень плохое».

0,3% респондентов не смогли оценить свое состояние.

Был задан вопрос и о здоровье детей. Ответы родителей о малышах в возрасте до двух лет распределились следующим образом: «очень хорошее» - 58,9%, «хорошее» - 33,9%, «удовлетворительное» - 7,2%. О детях 3-6 лет: «очень хорошее» - 18,2%, «хорошее» - 70,7%, «удовлетворительное» - 11,1%. О ребятах 7-14 лет: «очень хорошее» - 19,7%, «хорошее» - 53,9%, «удовлетворительное» - 26,5%.

«Следует отметить, что для объективной оценки состояния здоровья человека необходимо ориентироваться не только на его самочувствие, но и на мнение врачей», - подчеркнули в Пензастате.