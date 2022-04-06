В Заречном рассказали, изменится ли цена проезда с обновлением автопарка

06.04.2022 | 11:54

В зареченское муниципальное предприятие «Автотранс», занимающееся пассажирскими перевозками, из Москвы поступила последняя партия автобусов. В общей сложности парк закрытого города пополнился на 40 машин, которые раньше находились в ведении «Мосгортранса».

В 2021 году зареченцы возмущались состоянием автобусов и жаловались главе города на транспортные проблемы. На тот момент 80% машин полностью отработали свой ресурс.

В связи с этим было заключено соглашение с «Мосгортрансом», предложившим отдать зареченцам часть своих автобусов. Первая партия из пяти единиц поступила в конце декабря. Первая московская машина вышла в рейс 18 февраля. А во вторник, 5 апреля, из столицы выехала последняя колонна.

«В автобусы специализированная компания устанавливает систему ГЛОНАСС, новые тахографы - это необходимое требование. Машины, у которых вышел срок диагностики, сотрудники предприятия отправляют на диагностику. Только с ней технику можно включить в лицензионный реестр Ространснадзора. Также в салоне размещают необходимую для зареченских пассажиров информацию. Это отнимает немало времени, поэтому автобусы выпускают на линию по мере готовности. И параллельно списывают старые машины», - поясняет «Заречье сегодня».

Столичные машины прошли специальную обработку и лучше защищены от коррозии, несущие элементы и салоны находятся в порядке.

Московские автобусы не будут выпускать на дачные маршруты, чтобы они не вышли из строя раньше времени. До участков зареченцы будут добираться на транспорте, находящемся в среднем техническом состоянии. Очень старые машины не будут пускать даже на дачи.

Стоимость проезда ни в новых, ни в старых автобусах по Заречному и в Пензу не изменится.